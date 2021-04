Mick Jagger in Sicilia: si è trasferito nell’isola dall’estate scorsa (Di lunedì 5 aprile 2021) Il leader dei rolling Stones è stato più volte visto e «paparazzato» mentre visita i monumenti più suggestivi dell’isola. Facendo fiorire aneddoti attorno alla sua permanenza in Italia Leggi su corriere (Di lunedì 5 aprile 2021) Il leader dei rolling Stones è stato più volte visto e «paparazzato» mentre visita i monumenti più suggestivi dell’isola. Facendo fiorire aneddoti attorno alla sua permanenza in Italia

Advertising

Corriere : Il «gran tour» di Mick Jagger in Sicilia: si è trasferito sull’isola dall’estate scorsa - Corriere : Mick Jagger si è trasferito in Sicilia - GDS_it : #MickJagger in Sicilia dall'estate scorsa: tutte le visite tra Siracusa, Agrigento e Palermo - infoitcultura : Mick Jagger in Sicilia dall'estate scorsa: trasferimento in vista? - ceyba12 : RT @Corriere: Mick Jagger si è trasferito in Sicilia -