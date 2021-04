Mafia, arrestato a Palermo il boss-imprenditore Giuseppe Calvaruso (Di lunedì 5 aprile 2021) Palermo (ITALPRESS) – E’ stato arrestato dai carabinieri del Comando provincia di Palermo quello che è considerato il nuovo “reggente” del mandamento mafioso Pagliarelli. Si tratta dell’imprenditore 41enne Giuseppe Calvaruso, fermato ieri, alle 14.30, all’aeroporto Falcone Borsellino, di ritorno da un soggiorno in Brasile che durava ormai da un anno. Insieme a lui, sono finite in manette altre 4 persone, tra cui Giovanni Caruso, considerato il suo braccio destro. Tutti sono accusati di associazione di tipo mafioso, estorsione consumata e tentata, lesioni personali, sequestro di persona, fittizia intestazione di beni, tutti reati aggravati dal metodo e dalle modalità mafiose. Calvaruso aveva preso il posto dell’anziano boss Settimo Mineo, già ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 5 aprile 2021)(ITALPRESS) – E’ statodai carabinieri del Comando provincia diquello che è considerato il nuovo “reggente” del mandamento mafioso Pagliarelli. Si tratta dell’41enne, fermato ieri, alle 14.30, all’aeroporto Falcone Borsellino, di ritorno da un soggiorno in Brasile che durava ormai da un anno. Insieme a lui, sono finite in manette altre 4 persone, tra cui Giovanni Caruso, considerato il suo braccio destro. Tutti sono accusati di associazione di tipo mafioso, estorsione consumata e tentata, lesioni personali, sequestro di persona, fittizia intestazione di beni, tutti reati aggravati dal metodo e dalle modalità mafiose.aveva preso il posto dell’anzianoSettimo Mineo, già ...

