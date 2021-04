LIVE Italia-Svizzera 1-1, Mondiali curling in DIRETTA: gli elvetici pareggiano il conto nel quarto end (Di lunedì 5 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.20: Ottima difesa degli azzurri che lasciano un solo punto alla Svizzera nel quarto end. Lungo l’ultimo lancio di Schwarz tutt’altro che semplice per prendersi il secondo punto. 1-1 dopo quattro end 23.12: Guardia centrale per Retornaz al primo lancio, c’è una stone Svizzera a punto ma sono tre le stone rosse nella casa 23.03: Una stone Svizzera a punto dopo 8 tiri del quarto end 22.56: Gli azzurri escono da una situazione molto difficile: c’erano ben quattro stone svizzere a punto ma Retornaz con take out riesce ad allontanarne ben tre e a piazzare il punto per l’Italia che dunque cede la mano sull’1-0 22.52: Situazione molto complicata per gli azzurri con due stone svizzere nel bottone e una buona ... Leggi su oasport (Di lunedì 5 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23.20: Ottima difesa degli azzurri che lasciano un solo punto allanelend. Lungo l’ultimo lancio di Schwarz tutt’altro che semplice per prendersi il secondo punto. 1-1 dopo quattro end 23.12: Guardia centrale per Retornaz al primo lancio, c’è una stonea punto ma sono tre le stone rosse nella casa 23.03: Una stonea punto dopo 8 tiri delend 22.56: Gli azzurri escono da una situazione molto difficile: c’erano ben quattro stone svizzere a punto ma Retornaz con take out riesce ad allontanarne ben tre e a piazzare il punto per l’che dunque cede la mano sull’1-0 22.52: Situazione molto complicata per gli azzurri con due stone svizzere nel bottone e una buona ...

