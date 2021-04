LaLiga | vincono Barcellona e Real | perde l’Atletico

(Di lunedì 5 aprile 2021), calendario, risultati e classifica. Il racconto della stagione del campionato spagnolo. MADRID (SPAGNA) –: calendario, risultati e classifica. Il racconto del campionato spagnolo che vede il consueto duello tra Atletico,per il trionfo finale. fonte foto https://www.facebook.com/, i risultati della ventinovesima giornata La ventinovesima giornata di campionato è aperta dalla vittoria in trasferta dell’Huesca sul campo del Levante. Vittoria esterna anche del Villar. Il sottomarino giallo batte 3-0 il Granada. Bene anche ilMadrid che supera 2-0 l’Eibar. Pari a reti bianche tra Osasuna e Getafe. Nella prima sfida domenicale il Celta Vigo ha ritrovato il successo in casa dell’Alaves. Nella ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : LaLiga vincono

QUOTIDIANO.NET

giornata 28 Betis - Levante 2 - 0 70' Fekir, 75' Jimenez Athletic Bilbao - Eibar 1 - 1 9' Berchiche, 17' Kike Garcia Celta Vigo - Real Madrid 1 - 3 20', 30' Benzema, 40' Santi Mina, 90+4' ...Pareggiano Athletic Bilbao e Villarreal, mentre Betis ed Elcheentrambi 1 - 0 in casa ...giornata 24 Betis - Getafe 1 - 0 84' Iglesias Elche - Eibar 1 - 0 33' Calvo Atletico Madrid - ...L’attaccante francese seguito dalla Juve sgretola il muro del Valladolid al 90’: quarta panchina di fila per Pjanic. E sabato c’è il Clasico contro il ...Nel fine settimana pasquale l'Atletico Madrid ha commesso un passo falso contro il Siviglia, che ha vinto per 1-0 e permesso al Real Madrid di accorciare la classifica. Roma, 5 aprile 2021 - La lotta ...