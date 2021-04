Juventus, un campione del mondo della Francia nel mirino (Di lunedì 5 aprile 2021) Doveva essere il colpo a sorpresa del Barcellona per rimpiazzare Neymar nell’estate 2017. Finora però Ousmane Dembèlè ha mostrato solo a sprazzi il suo talento, risultando ancora piuttosto acerbo. L'attaccante francese dopo aver smaltito problemi fisici potrebbe tornare disponibile nel match contro l'Atlético Madrid. Autore di quattro gol e due assist in ventidue partite della Liga, Dembélé fa ancora gola a diversi club europei.Juventus - Il suo contratto scade nel giugno 2022, e Dembèlè potrebbe fare le valigie la prossima estate se non si prolunga entro tale termine. Secondo le informazioni del Mundo Deportivo , Ousmane Dembélé interesserebbe soprattutto alla Juventus. Il club italiano si è già mostrato interessato la scorsa stagione all'ex del Rennais, convinto che la sua velocità sarebbe una risorsa preziosa per il gioco di ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 5 aprile 2021) Doveva essere il colpo a sorpresa del Barcellona per rimpiazzare Neymar nell’estate 2017. Finora però Ousmane Dembèlè ha mostrato solo a sprazzi il suo talento, risultando ancora piuttosto acerbo. L'attaccante francese dopo aver smaltito problemi fisici potrebbe tornare disponibile nel match contro l'Atlético Madrid. Autore di quattro gol e due assist in ventidue partiteLiga, Dembélé fa ancora gola a diversi club europei.- Il suo contratto scade nel giugno 2022, e Dembèlè potrebbe fare le valigie la prossima estate se non si prolunga entro tale termine. Secondo le informazioni del Mundo Deportivo , Ousmane Dembélé interesserebbe soprattutto alla. Il club italiano si è già mostrato interessato la scorsa stagione all'ex del Rennais, convinto che la sua velocità sarebbe una risorsa preziosa per il gioco di ...

Advertising

GoalItalia : 3 aprile 2018 ?? Juventus-Real Madrid 0-3 ?? Goal capolavoro di @Cristiano, lo 'Stadium' applaude il suo futuro camp… - ZZiliani : #Ronaldo che frigna per un’espulsione in #Champions; poi per un premio dato al suo ex compagno #Modric e al suo riv… - ItaSportPress : Juventus, un campione del mondo della Francia nel mirino - - Fiamma_74 : RT @LucianoMoggi: #Dybala è un campione, lo scorso anno è stato il #Ronaldo della #Juventus. Aspettiamo a parlare di cessione attendiamo il… - NathaaanDrake : RT @dorinileonardo: Se la Juventus FC ha licenziato due allenatori con in mano il titolo di campione d'Italia, non vedo come possa continua… -