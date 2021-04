Juventus, allenamento leggero: possesso palla e partitella (Di lunedì 5 aprile 2021) La Juventus si sta preparando alla sfida col Napoli. I bianconeri sono scesi sul terreno di gioco del centro sportivo nella mattinata di oggi, per continuare la preparazione in questa settimana di doppio impegno di campionato: prima mercoledì, alle 18.45, nel recupero contro gli azzurri, poi domenica alle 15 contro il Genoa. Menu dell’allenamento di Pasquetta: esercitazioni sul possesso palla e consueta partitella. Domani, vigilia di Juve-Napoli, allenamento mattutino. A seguire, alle 15, consueta conferenza stampa della vigilia di Andrea Pirlo che risponderà alle domande dei giornalisti invitati, collegati da remoto. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 5 aprile 2021) Lasi sta preparando alla sfida col Napoli. I bianconeri sono scesi sul terreno di gioco del centro sportivo nella mattinata di oggi, per continuare la preparazione in questa settimana di doppio impegno di campionato: prima mercoledì, alle 18.45, nel recupero contro gli azzurri, poi domenica alle 15 contro il Genoa. Menu dell’di Pasquetta: esercitazioni sule consueta. Domani, vigilia di Juve-Napoli,mattutino. A seguire, alle 15, consueta conferenza stampa della vigilia di Andrea Pirlo che risponderà alle domande dei giornalisti invitati, collegati da remoto. L'articolo ilNapolista.

