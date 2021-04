James Rodriguez: “Qui solo per Ancelotti” (Di lunedì 5 aprile 2021) Intervistato da ESPN, James Rodriguez ha parlato del suo speciale rapporto con Carlo Ancelotti. Il fantasista colombiano, attualmente milita nelle file dell’Everton, club allenato dal tecnico italiano. James Rodriguez: Ancelotti è il motivo per cui ha scelto l’Everton? Il centrocampista colombiano, si era messo in luce in occasione dei Mondiali di calcio del 2014. James mise a segno sei reti con la Colombia che venne eliminata dal Brasile nei quarti di finale del torneo. Nella stessa estate, Carlo Ancelotti convinse Florentino Perez a portarlo al Real Madrid per circa 80 milioni di euro dal Monaco. Il giocatore però, dopo l’addio del tecnico italiano non riuscì mai a ritagliarsi uno spazio da titolare nella squadra spagnola, finendo ai margini ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 5 aprile 2021) Intervistato da ESPN,ha parlato del suo speciale rapporto con Carlo. Il fantasista colombiano, attualmente milita nelle file dell’Everton, club allenato dal tecnico italiano.è il motivo per cui ha scelto l’Everton? Il centrocampista colombiano, si era messo in luce in occasione dei Mondiali di calcio del 2014.mise a segno sei reti con la Colombia che venne eliminata dal Brasile nei quarti di finale del torneo. Nella stessa estate, Carloconvinse Florentino Perez a portarlo al Real Madrid per circa 80 milioni di euro dal Monaco. Il giocatore però, dopo l’addio del tecnico italiano non riuscì mai a ritagliarsi uno spazio da titolare nella squadra spagnola, finendo ai margini ...

