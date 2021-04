Israele, nuova udienza del processo a Netanyahu. Il pm: “Ha usato potere in maniera proibita” (Di lunedì 5 aprile 2021) Il premier israeliano Benyamin Netanyahu è arrivato alla Corte distrettuale di Gerusalemme per la ripresa del processo che lo vede imputato. GERUSALEMME – Il processo nei confronti di Benyamin Netanyahu è ripreso questa mattina. Il premier israeliano in carica è giunto nella sede della Corte distrettuale di Gerusalemme. Netanyahu, le accuse in tribunale Le accuse a cui deve rispondere il 71enne sono di corruzione, frode e abuso di potere in tre distinte inchieste giudiziarie. Questa è la terza volta che Netanyahu – il quale si è sempre dichiarato innocente – appare in Tribunale dall’inizio del processo. https://www.youtube.com/watch?v=gVTD5jK5Ar4&ab channel=FRANCE24EnglishGerusalemme, due picchetti contrapposti Mentre il leader ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 5 aprile 2021) Il premier israeliano Benyaminè arrivato alla Corte distrettuale di Gerusalemme per la ripresa delche lo vede imputato. GERUSALEMME – Ilnei confronti di Benyaminè ripreso questa mattina. Il premier israeliano in carica è giunto nella sede della Corte distrettuale di Gerusalemme., le accuse in tribunale Le accuse a cui deve rispondere il 71enne sono di corruzione, frode e abuso diin tre distinte inchieste giudiziarie. Questa è la terza volta che– il quale si è sempre dichiarato innocente – appare in Tribunale dall’inizio del. https://www.youtube.com/watch?v=gVTD5jK5Ar4&ab channel=FRANCE24EnglishGerusalemme, due picchetti contrapposti Mentre il leader ...

Advertising

Frances41943801 : RT @Animalistiitaly: Vivere rinchiusi in una #gabbia senza alcun controllo su ogni aspetto della vostra #vita. Una nuova #scienza non solo… - DiplomaziaTW : 'E per Joe Biden il re giordano è un elemento molto importante nella sua nuova linea politica da seguire in Medio O… - unaditante : RT @GloriaGippy: La parola ebraica Pesach (Pasqua) o pascha in aramaico significa 'passare oltre', 'tralasciare'. Per il popolo di Israele… - GloriaGippy : La parola ebraica Pesach (Pasqua) o pascha in aramaico significa 'passare oltre', 'tralasciare'. Per il popolo di… - varaldo_fabio : @dottorParodi @rprat75 E allora che aspetti,vaccinati. Lo so, aspetti il tuo turno.Comunque personalmente non me ne… -