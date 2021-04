Giovanna Civitillo | duro sfogo dopo gli attacchi “Non sono raccomandata perchè …”

Leggi su baritalianews

(Di lunedì 5 aprile 2021)come tutti sappiamo è la moglie di Amadeus. Proprio lo scorso mese, in occasione del Festival di Sanremo, la donna è finita al centro di una polemica e pare sia stata accusata di essere una. Questo perché le è stata affidata alla conduzione di uno spazio dedicato proprio alla manifestazione canora più importante d’Italia, che per il secondo anno consecutivo è stata condotta proprio da Amadeus. Ad ogni modo,ha parlato proprio di queste accuse e lo ha fatto nel salotto di Italia Si, il programma condotto da Marco Liorni e che va in onda ogni sabato pomeriggio. Ma cosa ha dichiarato nello specifico?nel salotto di Italia Si risponde alle accuse Nel salotto di Italia Si, il programma di Marco Liorni, la moglie di Amadeus ...