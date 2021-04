Formula 1, Domenicali: “Ferrari più competitiva. Puntiamo a gara sprint per Gp Silverstone” (Di lunedì 5 aprile 2021) “L’obiettivo è di portare a termine la stagione più lunga e più complessa con tutti i 23 Gran Premi, dobbiamo essere pronti a cambiare le cose, ovviamente abbiamo dei piani alternativi”. Stefano Domenicali, ad e presidente della Formula 1, è intervenuto ai microfoni di Radio Anch’io lo sport. “Credo di aver visto una Ferrari molto più competitiva rispetto allo scorso anno. Mercedes e Red Bull sono un pochino sopra rispetto a tutti gli altri, ma i ranchi sono molto più compatti rispetto allo scorso anno. Il successo del primo Gp in Bahrain ha dimostrato una grande dinamicità in pista. Mi auguro che già a Imola si possa vedere una gara straordinaria”. Domenicali ha poi parlato della sperimentazione di una mini gara al sabato per definire la griglia: “Stiamo definendo gli ... Leggi su sportface (Di lunedì 5 aprile 2021) “L’obiettivo è di portare a termine la stagione più lunga e più complessa con tutti i 23 Gran Premi, dobbiamo essere pronti a cambiare le cose, ovviamente abbiamo dei piani alternativi”. Stefano, ad e presidente della1, è intervenuto ai microfoni di Radio Anch’io lo sport. “Credo di aver visto unamolto piùrispetto allo scorso anno. Mercedes e Red Bull sono un pochino sopra rispetto a tutti gli altri, ma i ranchi sono molto più compatti rispetto allo scorso anno. Il successo del primo Gp in Bahrain ha dimostrato una grande dinamicità in pista. Mi auguro che già a Imola si possa vedere unastraordinaria”.ha poi parlato della sperimentazione di una minial sabato per definire la griglia: “Stiamo definendo gli ...

