F1, Sebastian Vettel: “Non mi sento bene sulla macchina, non riesco a concentrarmi nella guida”. (Di lunedì 5 aprile 2021) Sebastian Vettel esprime il proprio parere ad una settimana dal Gran Premio del Bahrain, primo atto del Mondiale F1 2021. Il tedesco ha vissuto un week-end complesso sotto i riflettori di Manama, un evento in cui ha commesso parecchi errori. Il nuovo volto dell’Aston Martin, scattato 20° sulla griglia di partenza in seguito ad una sanzione per aver ignorato delle bandiere gialle nel primo tratto della pista, ha completato al 15° posto la prima manifestazione del 2021 dopo un incidente con Esteban Ocon. Vettel ha completamente sbagliato la staccata in curva 1 ed è finito per speronare l’Alpine del francese, errore che gli è costato una sanzione di 10 secondi. Ai microfoni di ‘Motorsport.com’, Vettel ha dichiarato: “Probabilmente non è il week-end che stavamo cercando, ma ci sono molte cose che dobbiamo ... Leggi su oasport (Di lunedì 5 aprile 2021)esprime il proprio parere ad una settimana dal Gran Premio del Bahrain, primo atto del Mondiale F1 2021. Il tedesco ha vissuto un week-end complesso sotto i riflettori di Manama, un evento in cui ha commesso parecchi errori. Il nuovo volto dell’Aston Martin, scattato 20°griglia di partenza in seguito ad una sanzione per aver ignorato delle bandiere gialle nel primo tratto della pista, ha completato al 15° posto la prima manifestazione del 2021 dopo un incidente con Esteban Ocon.ha completamente sbagliato la staccata in curva 1 ed è finito per speronare l’Alpine del francese, errore che gli è costato una sanzione di 10 secondi. Ai microfoni di ‘Motorsport.com’,ha dichiarato: “Probabilmente non è il week-end che stavamo cercando, ma ci sono molte cose che dobbiamo ...

