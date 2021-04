Denise Pipitone, parla l’avvocato: ‘Basta con questo circo mediatico!’ (Di lunedì 5 aprile 2021) Denise Pipitone, a rompere il silenzio adesso è l’avvocato di Piera Maggio: ‘Basta con questo circo mediatico’, cos’è successo. Ancora pochissime ore e, finalmente, scopriremo se il Dna di Olesya può continuare a non fare perdere le speranze a Piera Maggio. Appurato che la giovane ragazza non ha assolutamente nessuno legame di parentela con una L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 5 aprile 2021), a rompere il silenzio adesso èdi Piera Maggio:conmediatico’, cos’è successo. Ancora pochissime ore e, finalmente, scopriremo se il Dna di Olesya può continuare a non fare perdere le speranze a Piera Maggio. Appurato che la giovane ragazza non ha assolutamente nessuno legame di parentela con una L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

stanzaselvaggia : Tutta questa telenovela sulla Denise Pipitone russa con tanto di test del dna in tv è una roba che fa un misto di pietà e ribrezzo. - repubblica : ?? Caso Denise Pipitone, il legale della madre: 'Se non ci danno prima il test del Dna della ragazza russa non andia… - fanpage : Caso Denise Pipitone. C'è grande attesa per i risultati del test del DNA. Il legale esprime l'irritazione della fam… - Ciffrato : RT @Libero_official: 'Se entro domani non ci fanno avere i dati, non parteciperemo a nessun programma': l'avvocato di Piera Maggio dice bas… - LEBBY4EVER : RT @chilhavistorai3: Denise: “Se prima non ci faranno avere la documentazione su gruppo sanguigno di Olesya ed eventuale test Dna non part… -