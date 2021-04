Denise Pipitone: la grande attesa dei risultati del test del DNA (Di lunedì 5 aprile 2021) È grande attesa per i risultati del test del DNA effettuato su Olesya Rostova per capire se si tratta di Denise Pipitone, la bimba scomparsa nel 2004 da Mazara del Vallo. A sollevare il caso è stata una attenta telespettatrice italiana che vive in Russia, che guardando una trasmissione locale nazionale dove si cercano persone scomparse, ha notato subito Olesya per la grande somiglianza con Piera Maggio, e ha subito allertato Federica Sciarelli, storica conduttrice di Chi l’ha visto?. La Sciarelli ha dichiarato: “È tutto merito di una nostra telespettatrice che, guardando noi e il canale russo, si è accorta della somiglianza tra le due donne e ci ha contattato. Non si parla d’altro? È vero, ci hanno ripreso tutti sull’onda di un sogno che, come ho detto in ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 5 aprile 2021) Èper ideldel DNA effettuato su Olesya Rostova per capire se si tratta di, la bimba scomparsa nel 2004 da Mazara del Vallo. A sollevare il caso è stata una attenta telespettatrice italiana che vive in Russia, che guardando una trasmissione locale nazionale dove si cercano persone scomparse, ha notato subito Olesya per lasomiglianza con Piera Maggio, e ha subito allertato Federica Sciarelli, storica conduttrice di Chi l’ha visto?. La Sciarelli ha dichiarato: “È tutto merito di una nostra telespettatrice che, guardando noi e il canale russo, si è accorta della somiglianza tra le due donne e ci ha contattato. Non si parla d’altro? È vero, ci hanno ripreso tutti sull’onda di un sogno che, come ho detto in ...

Advertising

StefanoGuerrera : Roba che se Chi l’ha visto sta cavalcando ‘sta storia di Denise Pipitone solo per fare boom di ascolti io giuro far… - fanpage : La somiglianza tra la giovane e la mamma di Denise Pipitone è piuttosto evidente. L'avvocato della famiglia vola in… - MediasetTgcom24 : Denise Pipitone è viva e in Russia? Una ragazza cerca la madre in tv: 'Sono stata rapita da bambina'… - QuotidianPost : Denise Pipitone: la grande attesa dei risultati del test del DNA - sophiloveye : RT @SamuelMontegra1: La trasmissione russa pare abbia chiesto,con tanto di contratto, l’esclusiva a Olesya Rostova di non presenziare in al… -