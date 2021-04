Cristiano Malgioglio si confessa a Domenica In: “Mi sento miracolato”. Poi la cartolina a sorpresa: “Ti aspetto…” (Di lunedì 5 aprile 2021) Cristiano Malgioglio ospite a Domenica In nella puntata di Pasqua del 4 aprile si è raccontato, confessando anche i momenti più dolorosi e drammatici della sua vita, come il periodo in cui ha dovuto affrontare un melanoma. Il cantante e paroliere ha raccontato della scoperta del male e poi di come è riuscito a sconfiggerlo affidandosi totalmente ai medici. Malgioglio ha detto di sentirsi un miracolato: “Non ho fatto chemio – ha spiegato – sono stato preso in tempo. Se avete dei nei fatevi controllare, non si scherza”. Il periodo però non è stato semplice: il cantante ha raccontato di aver scoperto, nel periodo di malattia, la fede e, appunto, di essersi affidato ai medici. Un periodo lungo e difficile nel quale non è stato facile neanche godersi totalmente i successi lavorativi, come ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 aprile 2021)ospite aIn nella puntata di Pasqua del 4 aprile si è raccontato,ndo anche i momenti più dolorosi e drammatici della sua vita, come il periodo in cui ha dovuto affrontare un melanoma. Il cantante e paroliere ha raccontato della scoperta del male e poi di come è riuscito a sconfiggerlo affidandosi totalmente ai medici.ha detto di sentirsi un: “Non ho fatto chemio – ha spiegato – sono stato preso in tempo. Se avete dei nei fatevi controllare, non si scherza”. Il periodo però non è stato semplice: il cantante ha raccontato di aver scoperto, nel periodo di malattia, la fede e, appunto, di essersi affidato ai medici. Un periodo lungo e difficile nel quale non è stato facile neanche godersi totalmente i successi lavorativi, come ...

