(Di lunedì 5 aprile 2021) (Adnkronos) – Sono 17 i nuovidi Coronavirus insecondo i dati deldi, 5. Si registrano altri 2 morti nella regione. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 368 tamponi molecolari, secondo quanto reso noto dalla task force regionale per l’emergenza. I lucani guariti o negativizzati sono 120. Aggiornando i dati complessivi, gli attualmente positivi scendono a 4.667 (-106), di cui 4.484 in isolamento domiciliare. Sono 14.413 le persone residenti inguarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 440 quelle decedute. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

fisco24_info : Covid Basilicata, oggi 17 contagi: bollettino 5 aprile: I dati e le news della regione sull'emergenza Coronavirus:… - TV7Benevento : Covid Basilicata, oggi 17 contagi: bollettino 5 aprile... - LaSiritide : #Covid19 #Basilicata - 5/04/2021 - Covid Basilicata: oggi 17 positivi su 368 tamponi. Due decessi - ivl24_it : Covid (05apr21) | Bollettino BASILICATA: 16 positivi, 120 guariti e 2 decessi - AvvMitidieri : RT @Vibraz_Lucane: ?? TG7 Basilicata 29 Marzo 2021 Emergenza Covid. 1.610 tamponi, di cui 194 positivi. 6 decessi. -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Basilicata

Ansa . Avanti con le vaccinazioni antianche a Pasqua e Pasquetta: si sono superati gli 11 milioni di dosi somministrate. Il Report ..., Lazio, Liguria, Marche, Molise, Sardegna, ...REGIONE- BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA- 19 DEL GIORNO 05 aprile 2021, ORE 10.00 Report dati processati in data 04 aprile 2021 Tamponi molecolari totali n. ...Dopo Pasqua e Pasquetta in zona rossa, torna il sistema dei colori in base ai dati sulla diffusione del virus. La zona gialla è esclusa a priori fino al 30 aprile (a meno di deroghe in corsa), mentre ...Sono 17 i nuovi contagi di Coronavirus in Basilicata secondo i dati del bollettino di oggi, 5 aprile. Si registrano altri 2 morti nella ...