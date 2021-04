Calciomercato – Di Maria: “Sarebbe meraviglioso avere Messi al Psg” (Di lunedì 5 aprile 2021) Angel Di Maria, calciatore del Psg, ha parlato della possibilità che Lionel Messi, attaccante del Barcellona, si trasferisca in Francia Leggi su pianetamilan (Di lunedì 5 aprile 2021) Angel Di, calciatore del Psg, ha parlato della possibilità che Lionel, attaccante del Barcellona, si trasferisca in Francia

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Maria Di Maria chiama Messi: l'indizio sul futuro Commenta per primo Angel Di Maria ha un sogno: giocare nello stesso club di Lionel Messi . Se il numero 10 del Barcellona dovesse lasciare i blaugrana a fine stagione, il sogno dell'esterno del PSG potrebbe coronarsi, magari a ...

