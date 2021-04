Zingaretti ottimista | ' Se continua così in estate meno morti di Covid'

Advertising

globalistIT : - mattino5 : Il Presidente della Regione Lazio è piuttosto ottimista riguardo le vaccinazioni, è sicuro che l'estate del 2021 sa… - AnsaRomaLazio : Covid: Zingaretti, immunità entro luglio? Sono ottimista. Governatore Lazio, concentrare vaccinazione su persone a… - blogLinkes : Covid: Zingaretti, immunità entro luglio? Sono ottimista - youfullwellness : #yourfullwellness Covid: Zingaretti, immunità entro luglio? Sono ottimista -

Ultime Notizie dalla rete : Zingaretti ottimista

Agenzia ANSA

Il presidente della Regione Lazio, Nicolaoggi in visita all'hub vaccinale della Nuvola all'Eur, ha parlato della situazione Covid italiana. "La situazione migliora. Questo vuol dire che almeno in estate il tasso di mortalità ...... in quella di Nicolasi cerca di evitarlo. Eppure l'appello è chiarissimo: 'Se nelle ... PiùStefano Bonaccini che in Emilia - Romagna vede a breve arrivare 'oltre 40mila dosi di ...Su oltre 14mila tamponi nel Lazio e oltre 23mila antigenici, per un totale di oltre 37mila test, si registrano 1.593 casi positivi, 32 decessi e 1.696 guariti. Diminuiscono i dece ..."Immunità entro luglio? Sono ottimista, bisogna spiegare bene cosa significa cioè con la programmazione degli arrivi dei vaccini si conta entro luglio e agosto di poter vaccinare una massa significati ...