Zingaretti: "La campagna vaccinale è l'unico modo per fermare il virus"

ROMA – Nicola Zingaretti ha fatto il punto sulla campagna vaccinale nel Lazio. "I dati – ha assicurato il presidente della Regione, riportato dal Corriere della Sera – iniziano ad essere positivi, confermano che il vaccino funziona e si tratta dell'unico modo per fermare il virus. Abbiamo registrato un crollo tra gli operatori sanitari". "In questo momento – ha aggiunto – stiamo vaccinando le persone più anziane e speriamo in un'estate con il tasso di mortalità molto basso. Le terapie intensive, però, sono piene e questo ci dice che non è finita. Ma sono convinto che con il vaccino..."

