Ultime Notizie Roma del 04-04-2021 ore 12 | 10

(Di domenica 4 aprile 2021)dailynews radiogiornale informazione ben ritrovate l’ascolto della redazione Gabriella Luigi in studio regole severe controlli a tappeto sul territorio Per scongiurare spostamenti non consentiti spiagge deserte città con traffico zero nessuna passeggio ad ammirare momenti scampagnate di Pasquetta annullate il secondo anno consecutivo che la Pasqua e senza viaggi e senza riunioni in famiglia tutta rossa per frenare la pandemia in Alcune regioni restrizioni ancora più severe Com’è in Piemonte Val d’Aosta Trentino Alto Adige Toscana Marche e Calabria e Sardegna dove non si potrà accedere alle seconde case sia per residenti sia per non residenti blindate le isole da martedì Veneto Marche Provincia autonoma di Trento saranno in zona arancione la macchina dei vaccini non si ferma con le festivitàquali nel mese di aprile è prevista la consegna di 8 milioni di dosi di ...