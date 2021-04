Solo Insieme, in onda su Rai3 il racconto di Papa Francesco (Di domenica 4 aprile 2021) Solo Insieme, è il 27 marzo del 2020, quando Papa Francesco nella solitudine della Piazza San Pietro, sta dicendo al mondo che non potremo più andare avanti per conto nostro ma bensì Solo Insieme. Solo Insieme, il film dedicato alle parole di Papa Francesco (Getty Images)Il suono delle campane ci ricorda il tempo sospeso, le sirene delle ambulanze ci ricordano il terribile momento di pandemia che stiamo vivendo, le immagini rimarranno nella storia. Proprio dalle immagini dello scorso Marzo è nato “Solo Insieme. La sorpresa di Francesco”, un film di Gualtiero Peirce, andrà in onda Domenica 4 Aprile alle 20.30 su ... Leggi su ck12 (Di domenica 4 aprile 2021), è il 27 marzo del 2020, quandonella solitudine della Piazza San Pietro, sta dicendo al mondo che non potremo più andare avanti per conto nostro ma bensì, il film dedicato alle parole di(Getty Images)Il suono delle campane ci ricorda il tempo sospeso, le sirene delle ambulanze ci ricordano il terribile momento di pandemia che stiamo vivendo, le immagini rimarranno nella storia. Proprio dalle immagini dello scorso Marzo è nato “. La sorpresa di”, un film di Gualtiero Peirce, andrà inDomenica 4 Aprile alle 20.30 su ...

