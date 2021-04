Serie A, Inter in fuga: il Milan dice addio allo scudetto? | VIDEO (Di domenica 4 aprile 2021) Con il pareggio di ieri da parte di Milan e Juventus, l'Inter si porta a +8 sul secondo posto con una gara da recuperare: campionato finito? Leggi su pianetamilan (Di domenica 4 aprile 2021) Con il pareggio di ieri da parte die Juventus, l'si porta a +8 sul secondo posto con una gara da recuperare: campionato finito?

Advertising

OptaPaolo : 7 - Romelu #Lukaku è diventato il 7° giocatore nella storia della Serie A a segnare almeno 20 gol in due stagioni c… - OptaPaolo : 9 - L’#Inter non vinceva nove gare di fila in campionato dal 2007, quando stabilì il record nella storia della Seri… - GoalItalia : L'Inter non metteva 9 vittorie di fila in Serie A dal 2007, quando con Mancini ne realizzò addirittura 17 ???? - GiuseLatorraca2 : @Antonio89704611 @RaiSport no, ma il gioco dell'inter è vomitevole. Lo sai. Il livello della serie A è davvero basso quest'anno. - scvglia : RT @californiet: da oggi non parlo più di inter perché sono davvero la vergogna della serie A quelli, quest'anno capitolo chiuso con sta sq… -