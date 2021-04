Sampdoria | rivoluzione in società? La situazione di Osti e Pecini

(Di domenica 4 aprile 2021) Laha quasi archiviato la salvezza e ora pensa al futuro:sono in attesa di una chiamata per discutere il loro rinnovo Lavive un ottimo momento di forma e si avvicina a piccoli passi verso la matematica salvezza. Lablucerchiata progetta già la prossima stagione e, dopo aver quasi archiviato i rinnovi dei giocatori, punta a discutere i prolungamenti di Carloe Riccardo. I due dirigenti blucerchiati sono in scadenza di contratto ma preferiscono aspettare ancora qualche settimana. Lasi aspetta un nuovo faccia a faccia nel prossimo futuro per poter comprendere la linea del nuovo progetto: dal budget, agli acquisto del mercato estivo passando per un possibile stravolgimento della ...

PORDENONE -tecnica al Pordenone. La sconfitta per 4 - 1 sul campo del Brescia è infatti costata la ... Il 40enne tecnico romano, ex difensore di, Napoli e Udinese in serie A, ...PORDENONE – Rivoluzione tecnica al Pordenone ... Il 40enne tecnico romano, ex difensore di Sampdoria, Napoli e Udinese in serie A, finora era alla guida della Primavera del club neroverde e sarà ...Simutenkov è ricordato soprattutto per aver dato una spinta alla Sampdoria di Spalletti verso la B ... il 'Bosman russo', visto che quella vittoria ebbe l'effetto di una rivoluzione in ambito ...