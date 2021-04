Prendi l'aereo, ti vaccini e torni a vivere. Addio Covid, il paradiso a 3 ore dall'Italia: tutto legale (e scegli pure il siero) (Di domenica 4 aprile 2021) La campagna vaccinale in Italia va talmente a rilento che chi può, fisicamente ed economicamente, va a farsi iniettare il siero all'estero. Il caso-simbolo di questo espediente, poco noto, poco pratico ma del tutto legale, è quello del Conte Simone Avogadro di Vigliano, 57 anni appena compiuti, raccontato dal Corriere della Sera. Il nobile e imPrenditore è andato a vaccinarsi in Serbia seguendo le linee guida consigliate dal sito dell'ambasciata Italiana: dall'11 gennaio scorso, infatti, il governo dell'ex repubblica jugoslava ha acconsentito ai cittadini dall'estero, anche senza permesso di soggiorno, di compilare la richiesta (in lingua serba) e mettersi in lista per il vaccino, scegliendo peraltro tra Pfizer, Astrazeneca e Moderna, ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 4 aprile 2021) La campagna vaccinale inva talmente a rilento che chi può, fisicamente ed economicamente, va a farsi iniettare ilall'estero. Il caso-simbolo di questo espediente, poco noto, poco pratico ma del, è quello del Conte Simone Avogadro di Vigliano, 57 anni appena compiuti, raccontato dal Corriere della Sera. Il nobile e imtore è andato a vaccinarsi in Serbia seguendo le linee guida consigliate dal sito dell'ambasciatana:'11 gennaio scorso, infatti, il governo dell'ex repubblica jugoslava ha acconsentito ai cittadini'estero, anche senza permesso di soggiorno, di compilare la richiesta (in lingua serba) e mettersi in lista per il vaccino,endo peraltro tra Pfizer, Astrazeneca e Moderna, ...

