Pelicans: Isaiah Thomas torna per dieci giorni (Di domenica 4 aprile 2021) Dopo oltre un anno di assenza dai campi dell’Nba, Isaiah Thomas è pronto a rimettersi in gioco. L’ex Boston Celtics ha firmato un contratto di soli dieci giorni con i New Orleans Pelicans ed esordirà nel match di domenica contro Houston. Perché Isaiah Thomas ha firmato per i Pelicans? Data la lunga serie di indisponibili, la franchigia della Louisiana si è trovata quasi costretta a mettere sotto contratto, seppur per pochi giorni, Isaiah Thomas per poter raggiungere il minimo consentito di 14 uomini a roster. Per l’ex Boston Celtic rappresenta l’ultima occasione per dimostrare di poter giocare ancora in Nba dopo oltre un’anno di assenza. Chi è Isaiah ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 4 aprile 2021) Dopo oltre un anno di assenza dai campi dell’Nba,è pronto a rimettersi in gioco. L’ex Boston Celtics ha firmato un contratto di solicon i New Orleansed esordirà nel match di domenica contro Houston. Perchéha firmato per i? Data la lunga serie di indisponibili, la franchigia della Louisiana si è trovata quasi costretta a mettere sotto contratto, seppur per pochiper poter raggiungere il minimo consentito di 14 uomini a roster. Per l’ex Boston Celtic rappresenta l’ultima occasione per dimostrare di poter giocare ancora in Nba dopo oltre un’anno di assenza. Chi è...

Advertising

SportandoIT : Pelicans: ufficiale il decadale di Isaiah Thomas, giocherà con il 24 in onore di Kobe Bryant - BasketMagazine : New post: Isaiah Thomas torna in NBA: firmerà un 10-day contract con i Pelicans #basketmagazine - Filo2385Filippo : RT @SkySportNBA: NBA, ritorna Isaiah Thomas: contratto di 10 giorni con New Orleans, esordio domenica - SkySport : RT @SkySportNBA: NBA, ritorna Isaiah Thomas: contratto di 10 giorni con New Orleans, esordio domenica - Fprime86 : RT @SkySportNBA: NBA, ritorna Isaiah Thomas: contratto di 10 giorni con New Orleans, esordio domenica -