Overdose di droghe | il rapper DMX tra la vita e la morte

Il rapper DMX ha avuto un'Overdose da droga e adesso si trova ricoverato all'ospedale di White Plains a New York. L'artista ha 50 anni e dalle prime notizie che sono trapelate appare che l'Overdose abbia provocato in lui un attacco cardiaco. Al momento sta battagliando tra la vita e la morte sotto stretta sorveglianza da parte dei medici. DMX e l'Overdose DMX, il cui vero nome è Earl Simmons, ha avuto un'Overdose questo venerdì, come riportato da TMZ. Al momento possediamo alcune notizie confuse sul suo stato attuale. C'è chi parla di un attacco cardiaco, chi di uno stato vegetativo, chi di un'Overdose che avrebbe causato un danno cerebrale. Quel che sappiamo per certo è che al momento il rapper si trova all'ospedale White Plains a New York.

