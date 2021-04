Messaggio Urbi et Orbi: il Papa prega per la fine della pandemia (Di domenica 4 aprile 2021) Com’era prevedibile è stata la crisi pandemica al centro del discorso del Santo Padre dall’altare della cattedra della basilica di San Pietro. Le piaghe che Risorto porta impresse su di sé, sono il “sigillo perenne del suo amore per noi”. Lo ha detto Papa Francesco durante il Messaggio Urbi et Orbi, in occasione della Pasqua. L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di domenica 4 aprile 2021) Com’era prevedibile è stata la crisi pandemica al centro del discorso del Santo Padre dall’altarecattedrabasilica di San Pietro. Le piaghe che Risorto porta impresse su di sé, sono il “sigillo perenne del suo amore per noi”. Lo ha dettoFrancesco durante ilet, in occasionePasqua. L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

mciampicacigli : 'Pace in Siria, nello Yemen sul quale è calata una scandalosa cappa ci silenzio'. Così Papa Francesco nel messaggio… - Fede_Spera86 : Messaggio Urbi et Orbi: 100 anni la stessa Proprietà. Festeggiate tanto perché 9 anni di vittorie consecutive non… - Agenzia_Ansa : DIRETTA | Papa Francesco a San Pietro per la messa di Pasqua. Poi il messaggio Urbi et Orbi #ANSA - fisco24_info : Papa Francesco a San Pietro per la messa di Pasqua: Poi il messaggio Urbi et Orbi - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SANTA PASQUA - Papa Francesco in San Pietro per la messa, poi messaggio Urbi et Orbi -