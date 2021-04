Messa di Pasqua oggi domenica 4 aprile in tv: orari, canale e diretta streaming (Video) (Di domenica 4 aprile 2021) Dove guardare la Messa di Pasqua in Tv oggi? Per tutti i fedeli che desiderano seguire la Messa in televisione, riportiamo il programma completo della giornata con tutte le funzioni religiose in calendario per domenica 4 aprile 2021. Messa di Pasqua in tv domenica 4 aprile 2021: orario e canale domenica 4 aprile 2021 Papa Francesco, in diretta dalla Basilica di San Pietro, celebrerà la tradizionale Messa di Pasqua. Per via delle restrizioni, saranno presenti pochi fedeli e dovranno essere rispettati tutti i protocolli di sicurezza. La liturgia si svolgerà nella Basilica Vaticana, nei pressi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 4 aprile 2021) Dove guardare ladiin Tv? Per tutti i fedeli che desiderano seguire lain televisione, riportiamo il programma completo della giornata con tutte le funzioni religiose in calendario per2021.diin tv2021:o e2021 Papa Francesco, indalla Basilica di San Pietro, celebrerà la tradizionaledi. Per via delle restrizioni, saranno presenti pochi fedeli e dovranno essere rispettati tutti i protocolli di sicurezza. La liturgia si svolgerà nella Basilica Vaticana, nei pressi ...

