Meloni attacca la legge Zan e rovescia la realtà: 'Non c'entra nulla nella lotta all'omofobia' (Di domenica 4 aprile 2021) Lei e la destra intera stanno facendo le barricate per impedire l'approvazione di una legge che condanna in maniera specifica l'omotransfobia. E lo dicono rivoltando la frittata "Il ddl Zan non c'... Leggi su globalist (Di domenica 4 aprile 2021) Lei e la destra intera stanno facendo le barricate per impedire l'approvazione di unache condanna in maniera specifica l'omotransfobia. E lo dicono rivoltando la frittata "Il ddl Zan non c'...

