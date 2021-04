"La mano in cui vorrei morire". Maria De Filippi, una dichiarazione sconvolgente nel momento più bello (Di domenica 4 aprile 2021) Scopro una dichiarazione d'amore di Maurizio Costanzo per la moglie Maria De Filippi, di un romanticismo che da Costanzo non t' aspetti. Non così pubblico ed esplicito perlomeno. «Sarò un romantico, ma per me il dono più bello che ho ricevuto dalla vita è di avere incontrato Maria e di essere rimasto con lei tutti questi anni. Noi festeggiamo ogni giorno per la fortuna che entrambi abbiamo avuto. Dopo tanti anni le coppie scoppiano, l'amore scompare. Io e Maria siamo una sola forza e ci regaliamo energia a vicenda». Costanzo a ottantadue anni e quasi ventisei di matrimonio supera ogni limite che possono avere amore, condivisione e fiducia. «Voglio ripetere una cosa che dissi a lei prima di sposarci. Le dissi: tu sei la donna nella mano della quale ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 4 aprile 2021) Scopro unad'amore di Maurizio Costanzo per la moglieDe, di un romanticismo che da Costanzo non t' aspetti. Non così pubblico ed esplicito perlomeno. «Sarò un romantico, ma per me il dono piùche ho ricevuto dalla vita è di avere incontratoe di essere rimasto con lei tutti questi anni. Noi festeggiamo ogni giorno per la fortuna che entrambi abbiamo avuto. Dopo tanti anni le coppie scoppiano, l'amore scompare. Io esiamo una sola forza e ci regaliamo energia a vicenda». Costanzo a ottantadue anni e quasi ventisei di matrimonio supera ogni limite che possono avere amore, condivisione e fiducia. «Voglio ripetere una cosa che dissi a lei prima di sposarci. Le dissi: tu sei la donna nelladella quale ...

Advertising

AlbertoBagnai : @FattiPer Per precisare e chiudere, se ci siamo trovati in mano agli amici tutta “onestah” e distintivo, è anche pe… - zazoomblog : La mano in cui vorrei morire. Maria De Filippi una dichiarazione sconvolgente nel momento più bello - #vorrei… - ElenaBalasa4 : RT @RuhumYildizim: @Princes06744635 questo non credo perche oggi ha insistito moltissimo che sta benissimo e poi un architetto con problemi… - lifethrown : @ddeleterio @Mesar52939444 @felpaatoo io trovo che sia bellissima a modo suo, secondo siete dei morti di figa e vol… - RuhumYildizim : @Princes06744635 questo non credo perche oggi ha insistito moltissimo che sta benissimo e poi un architetto con pro… -

Ultime Notizie dalla rete : mano cui Gianni Morandi: "Fiamme e dolore, ma sono stato fortunato" ... anche perché lei può stare qua con me solo due ore al giorno, quindi? Il primo giorno in cui sono ... Lui, due anni fa, aveva avuto un incidente terribile, anulare e medio di una mano tagliate da una ...

Maria Braccini fidanzata Jannik Sinner/ Insieme da settembre, 'è una tipa tranquilla' ...mano e non mi mette alcuna pressione' . DIRETTA/ Barty ha vinto il Miami Open 2021! Bianca Andreescu si ritira Una donna estremamente comprensiva, dunque, che sa restare accanto ad un uomo la cui ...

Dio doppiozero Victoria come George Floyd. Un femminicidio di stato a Tulum l’ultimo weekend del mese in cui si festeggia la Giornata mondiale della donna è stato segnato da 4 femminicidi, uno per mano della polizia. Secondo le statistiche Onu in Messico vengono uccise più di ...

"L’insostenibile leggerezza della nostra musica" Solo lì, davanti ad un pubblico (finalmente) plaudente, il duo siciliano toccherà con mano la ricaduta del successo di Musica ... canzoni di quel disco di sei anni fa proprio nel momento in cui sono ...

... anche perché lei può stare qua con me solo due ore al giorno, quindi? Il primo giorno insono ... Lui, due anni fa, aveva avuto un incidente terribile, anulare e medio di unatagliate da una ......e non mi mette alcuna pressione' . DIRETTA/ Barty ha vinto il Miami Open 2021! Bianca Andreescu si ritira Una donna estremamente comprensiva, dunque, che sa restare accanto ad un uomo la...l’ultimo weekend del mese in cui si festeggia la Giornata mondiale della donna è stato segnato da 4 femminicidi, uno per mano della polizia. Secondo le statistiche Onu in Messico vengono uccise più di ...Solo lì, davanti ad un pubblico (finalmente) plaudente, il duo siciliano toccherà con mano la ricaduta del successo di Musica ... canzoni di quel disco di sei anni fa proprio nel momento in cui sono ...