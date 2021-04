Immuni: ecco perché, dopo nove mesi, l’applicazione per il contact tracing è una incompiuta abbandonata dalla politica (Di domenica 4 aprile 2021) Doveva essere uno dei pilastri della “fase 2” per evitare un secondo lockdown. Invece Immuni è stata uno dei suoi più emblematici fallimenti. Persino il nome ormai è uscito dai radar, rimosso per manifesta inutilità dall’arsenale delle armi contro il Covid. E’ di qualche giorno fa la notizia riportata dal Corriere di un incontro avvenuto al ministero della Salute con il commissario straordinario Figliuolo che avrebbe avuto come tema anche il destino della famosa (o famigerata) app per il contact tracing, quella lanciata con grande enfasi ormai a giugno del 2020 e da tempo abbandonata lungo un binario morto. Ma per ora la app non sembra avere trovato una seconda chance. Da dicembre l’applicazione è inchiodata poco sopra i 10 milioni di download. Quando fu lanciata si disse che per funzionare doveva ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 4 aprile 2021) Doveva essere uno dei pilastri della “fase 2” per evitare un secondo lockdown. Inveceè stata uno dei suoi più emblematici fallimenti. Persino il nome ormai è uscito dai radar, rimosso per manifesta inutilità dall’arsenale delle armi contro il Covid. E’ di qualche giorno fa la notizia riportata dal Corriere di un incontro avvenuto al ministero della Salute con il commissario straordinario Figliuolo che avrebbe avuto come tema anche il destino della famosa (o famigerata) app per il, quella lanciata con grande enfasi ormai a giugno del 2020 e da tempolungo un binario morto. Ma per ora la app non sembra avere trovato una seconda chance. Da dicembreè inchiodata poco sopra i 10 milioni di download. Quando fu lanciata si disse che per funzionare doveva ...

