Finanza nei mercati ittici di Mugnano e Salerno, sequestrate due tonnellate tra frutti di mare e pescato (Di domenica 4 aprile 2021) Pesce in cattivo stato di conservazione e non tracciabile nel mirino dei militari del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Napoli, che in due distinti controlli notturni, con la collaborazione dei funzionari del servizio ispettivo veterinario delle Asl di Napoli e di Salerno e del Centro di riferimento regionale per la sicurezza sanitaria del pescato, hanno sottoposto a sequestro oltre due tonnellate tra frutti di mare e altro pescato all'interno dei mercati ittici di Mugnano e di Salerno. Le loro ispezioni hanno interessato sia i box destinati alla vendita del prodotto ittico, sia gli automezzi refrigerati utilizzati per il suo trasporto. In particolare, all'interno del mercato di ...

