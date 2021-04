Denise: martedì il 'faccia a faccia' con la ragazza russa (Di domenica 4 aprile 2021) "A Olesya farò alcune domande per ricostruire la sua infanzia. Insieme ai risultati scientifici che avremo, le risposte della giovane ci aiuteranno a capire se si tratta di Denise o meno". Il primo ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 4 aprile 2021) "A Olesya farò alcune domande per ricostruire la sua infanzia. Insieme ai risultati scientifici che avremo, le risposte della giovane ci aiuteranno a capire se si tratta dio meno". Il primo ...

Ultime Notizie dalla rete : Denise martedì Denise: martedì il 'faccia a faccia' con la ragazza russa ...aiuteranno a capire se si tratta di Denise o meno". Il primo confronto faccia a faccia tra l'avvocato Giacomo Frazzitta e la giovane russa Olesya Rostova in cerca della propria madre, avverrà martedì ...

Denise Pipitone, Russia. L'avvocato Frazzitta a Italia Si: 'Sapremo martedì...' ... 'Sapremo martedì il gruppo sanguigno di Olesya' Bisognerà aspettare un giorno più del previsto per sapere se la ragazza russa ha lo stesso gruppo sanguigno di Denise Pipitone, stando a quanto ...

Denise Pipitone, Russia. L'avvocato Frazzitta a Italia Si: 'Sapremo martedì il gruppo sanguigno di Olesya' Bisognerà aspettare un giorno più del previsto per sapere se la ragazza russa ha lo stesso gruppo sanguigno di Denise Pipitone, stando a quanto ...