Classifica Jannik Sinner | l’azzurro chiude il Masters 1000 di Miami a ridosso della top 20 del ranking ATP

(Di domenica 4 aprile 2021) La tarda serata italiana del torneo ATP2021 di tennis (di categoria) non sorride al, numero 21 del seeding, che viene battuto il polacco Hubert Hurkacz, testa di serie numero 26, nella finale, in un match che metteva in palio altri 400 punti, utili per lamondiale. Secondo le nuove regole imposte dall’emergenza sanitaria per il calcolo delATP, nonostante la sconfitta nel match odiernoper il percorso fatto nel torneo riceve benefici sia in termini di punti che di posizioni in, avendo guadagnato ben 580 punti netti, salendo da 1789 a quota 2369, ed issandosi dal 31° al 22° posto.da domani, ...

Il tennista, seguito da coach Riccardo Piatti (ma nella trasferta a Miami c'è Andrea Volpini)... E da lunedì farà un altro salto in classifica con un best ATP stellare: virtualmente al momento è ... Prima di questa cavalcata a Miami, in carriera non aveva mai battuto avversari tra i primi 20 della classifica Atp ... L'inizio della finale di Miami tra Jannik Sinner e Hubert Hurkacz è prevista per ...