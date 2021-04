Ciclista preso in pieno da una macchina, ferito e trasportato all’ospedale di Marcianise (Di domenica 4 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Tammaro (Ce) – Disavventura per un Ciclista di origine rumene che, questo pomeriggio, è stata sbalzata dalla propria bici dopo essere stato centrato in pieno da una macchina. Il fatto è successo a San Tammaro. Il biker, stando alla prima ricostruzione, era diretto verso Capua quando avrebbe fatto una manovra repentina senza accorgersi del sopraggiungere di una Ford Focus che lo ha preso in pieno facendolo balzare sul parabrezza. Immediato l’intervento del 118, il Ciclista è stato trasportato all’ospedale di Marcianise. Sul posto anche i Carabinieri della stazione di Santa Maria Capua Vetere e gli agenti della Municipale impegnati nel ripristinare la viabilità del tratto interessato. L'articolo ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 4 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Tammaro (Ce) – Disavventura per undi origine rumene che, questo pomeriggio, è stata sbalzata dalla propria bici dopo essere stato centrato inda una. Il fatto è successo a San Tammaro. Il biker, stando alla prima ricostruzione, era diretto verso Capua quando avrebbe fatto una manovra repentina senza accorgersi del sopraggiungere di una Ford Focus che lo hainfacendolo balzare sul parabrezza. Immediato l’intervento del 118, ilè statodi. Sul posto anche i Carabinieri della stazione di Santa Maria Capua Vetere e gli agenti della Municipale impegnati nel ripristinare la viabilità del tratto interessato. L'articolo ...

