Campania, De Luca commenta la riconferma della Regione in zona rossa (Di domenica 4 aprile 2021) Il presidente della Campania, Vincenzo De Luca, ha commentato la riconferma della Regione in zona rossa, stabilita dal Ministero della Salute. Covid, De Luca: “Mantenere rigore e prudenza per evitare altri mesi di calvario” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 4 aprile 2021) Il presidente, Vincenzo De, hato lain, stabilita dal MinisteroSalute. Covid, De: “Mantenere rigore e prudenza per evitare altri mesi di calvario” su Notizie.it.

Advertising

Alessia_Lilian : In Campania si vaccinano gli abitanti over 16 delle isole ma non quelli over 60 della terra ferma. Grazie De Luca. - GuisaTania : @MrETP @falcao_fo il vaccino fortemente voluto anche da Zingaretti e per il quale ha stipulato un contratto di acq… - francypar71 : #Napoli Vaccino Covid in Campania, De Luca: «Entro l'estate centri con la Caritas per le dosi agli immigrati irrego… - NatNataalina : RT @DSant65: @6166467278004cc @Antonel15773761 @gustinicchi @liliaragnar @Frances15670117 @AhiMaria1 @ilpiccologiulio @Alessia_ing @grazios… - falanga_na : RT @MinutemanItaly: In Campania medici in rivolta, ma contro De Luca #nonandràtuttobene -