Bruno Peres fa infuriare i tifosi della Roma | “il sorriso non ce lo toglie nessuno”

(Di domenica 4 aprile 2021) Sono ore calde in casa, la squadra giallorossa è reduce dal pareggio contro il Sassuolo ed è stata fallita un’occasione ghiotta per la corsa Champions League, in più ha fatto discutere. La stagione è stata molto altalenante, ma può regalare ancora grosse soddisfazioni. In particolar modo è l’unica squadra italiana che è rimasta in corsa in Europa, mentre in campionato può raggiungere la qualificazione in Champions League. Oggi è andato in scena un duro confronto tra il tecnico Fonseca, la squadra ed il ds Pinto, si è parlato delle ultime prestazioni e come recuperare nelle prossime sfide. Tensione altissima in casa: duro confronto tra Fonseca e la squadra L’episodio diFoto di Serena Campanini / AnsaNel frattempo si è verificato un episodio che ...

Advertising

OfficialASRoma : Triplice fischio. Dopo il 2-1 di Bruno Peres arriva il pareggio di Raspadori all'85'. #SassuoloRoma - angelomangiante : Formazione Ufficiale. 3-4-2-1 Pau Lopez ---- Karsdorp Cristante Mancini ----- Bruno Peres Pellegrini Diaw… - CalcioWeb : #BrunoPeres fa infuriare i tifosi della @OfficialASRoma: nel mirino un messaggio sui social - Fra17DeS : Dall'interno di una suite - peraltro più cafona di un salotto dei Casamonica - Bruno Peres polemizza velatamente co… - SmorfiaDigitale : Tensione alla Roma, duro faccia a faccia tra Fonseca e la squadra. E Bruno Peres... -

Ultime Notizie dalla rete : Bruno Peres

Pagine Romaniste

Commenta per primo Ci sarà un triplo addio in casa Roma a fine stagione., Fazio e Juan Jesus lasceranno la Capitale in estate. Decisione già presa su tutti e tre, non rientrano più nei piani della società giallorossa per il futuro.Commenta per primo Nel clima teso che c'è in casa Roma si aggiunge la situazione di. Così la Gazzetta dello Sport : 'I tifosi hanno gradito poco, e non solo loro, i video della fidanzata diche ha raccontato, con il brasiliano, la loro Pasqua a cinque stelle (...Commenta per primo Ci sarà un triplo addio in casa Roma a fine stagione. Bruno Peres, Fazio e Juan Jesus lasceranno la Capitale in estate. Decisione già presa su tutti e tre, non rientrano più nei pia ...Nel clima teso che c’è in casa Roma si aggiunge la situazione di Bruno Peres. Così la Gazzetta dello Sport: “I tifosi hanno gradito poco, e non solo loro, i video della fidanzata di Bruno Peres che ha ...