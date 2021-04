Beautiful | trama 4 aprile 2021 | il rimorso di Steffy

Leggi su tvpertutti

(Di domenica 4 aprile 2021) Tempo di sensi di colpa nella nuova puntataoggi 4che porterannoad una decisione molto sofferta. Cosa farà la Forrester? ll senso di colpa diNuova puntatacon un nuovo colpo di scena da parte diche si sentirà colpevole con Liam. Ma andiamo per gradi, dove siamo rimasti? Nelle puntateandate in onda Hope ha lasciato Liam dopo che davanti ai suoi occhi il suo uomo ha baciato. Facendo un piccolo passo indietro nel tempo, lo Spencer ha chiesto Hope in moglie con tanto di anello di diamanti. Purtroppo però il suo lato romantico è venuto meno nel momento in cui ha messo in mezzo anche un ultimatum agghiacciante: far ...