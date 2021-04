Amici 2021, il serale: eliminati Tommaso e Rosa (Di domenica 4 aprile 2021) Milano, 4 aprile 2021 - Sorrisi, lacrime e tante, tantissime emozioni nella terza puntata del serale di Amici di Maria De Filippi, andata in onda ieri sera, su Canale 5. Ma cosa è accaduto? Dopo le ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 4 aprile 2021) Milano, 4 aprile- Sorrisi, lacrime e tante, tantissime emozioni nella terza puntata deldidi Maria De Filippi, andata in onda ieri sera, su Canale 5. Ma cosa è accaduto? Dopo le ...

Advertising

fanpage : #Amici20, Tommaso è stato eliminato tra le lacrime dei compagni - marcotravaglio : L'EFFETTO BRIAN Giuro che non ce l’ho con Draghi. Scrivo per il suo bene, alla luce dei sondaggi che lo danno in ca… - NicolaMorra63 : Beati gli ultimi perchè saranno i primi... Ma, in Calabria, non siamo affatto gli ultimi quanto ai vaccinati nella… - mauro_marenco : MAZZUCCO live: AMICI MIEI con MARIANO AMICI - Puntata 134 (03-04-2021) - YouTube - SilvioMagliano : A tutti voi, care amiche e cari amici, buona #Pasqua. Oggi, alle ore 16.30, parteciperò in corso Grosseto alla Sant… -