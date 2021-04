Amici 20 | terzo Serale | la giuria fa ancora danni Chi è stato eliminato

(Di domenica 4 aprile 2021) Ildi20 conferma unapoco centrata che continua a far. Dopo l’eliminazione di Leonardo, avvenuta lo scorso sabato, ecco gli eliminati di puntata. Ospiti Pio e Amedeo Fiumi di polemiche per una eliminazione inaspettata, avvenuta nel corso deldi20. A colpi di scontri diretti e di guanti di sfida, a lasciare la scuola più spiata d’Italia èun ballerino. Si tratta di Tommaso. A sorpresa, una delle migliori promesse di questa edizione, nonché pupillo della Celentano, abbandona il programma. A decretarne l’eliminazione una serie di scelte studiate a tavolino, frutto del solito accanimento tra i professori. Una fastidiosa rivalità poco produttiva che continua a sacrificare i ...

Advertising

infoitcultura : Amici 20, le pagelle del terzo serale: Deddy-Rosa, lo psicodramma è servito - infoitcultura : Amici 20, il terzo serale ha una doppia eliminazione inaspettata: il pubblico insorge - ssselenophilie : RT @RollingStoneita: Escono Tommaso e Rosa. I classici concorrenti che guardi con simpatia, ti dispiace sul momento che vengano buttati fuo… - amici20_serale : Amici 20 Fan Favorite Vota il tuo allievo preferito del terzo serale! I primi due di ogni sondaggio passano al turn… - amici20_serale : Amici 20 Fan Favorite Vota il tuo allievo preferito del terzo serale! I primi due di ogni sondaggio passano al turn… -

Ultime Notizie dalla rete : Amici terzo

Serata di gaffe e frecciatine quella delserale di2021 . Maria De Filippi apre lo show che vede questa sera grandi protagoniste Lorella Cuccarini e Arisa . Combattive e un pizzico ...... una volta in casetta, riceverà la brutta notizia da Maria De Filippi? Stando alle indiscrezioni lanciate dal Vicolo delle News, pare sia Rosa la seconda eliminata di questoserale di...La. Amici 20, terza puntata: Tommaso eliminato scoppia in lacrime. Amici 20, l'appello di Mia Molinari per salvare l'arte. «L’unione fa la forza! (Il Messaggero) Amici: sfida tra Deddy e Rosa.E' il grande giorno: Jannik Sinner e Hubert Hurkacz si giocano alle 19 il titolo del “Miami Open”, primo ATP Masters 1000 stagionale, che si conclude sui campi in cemento dell’impianto dell’Hard Rock ...