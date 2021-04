“Allegri allenatore e Pirlo nello staff”, le reazioni dei tifosi sulle voci in casa Juventus (Di domenica 4 aprile 2021) La Juventus sta pensando seriamente di riportare a Torino l’allenatore Massimiliano Allegri. Sono ore di valutazioni per il club bianconero dopo il brutto pareggio nel derby di campionato contro il Torino, in particolar modo le ultime due prestazioni non sono state all’altezza, quella contro i granata e la sconfitta casalinga contro il Benevento. La vetta della classifica si è allontanata definitivamente, i 12 punti di vantaggio dell’Inter non sono raggiungibili, i bianconeri dovranno guardarsi alle spalle. L’obiettivo è quello di raggiungere la qualificazione in Champions League, fallire il risultato porterebbe un gravissimo danno dal punto di vista economico. Pirlo a rischio esonero, si gioca la panchina contro il Napoli: la Juventus ‘vede’ Allegri, le ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 4 aprile 2021) Lasta pensando seriamente di riportare a Torino l’Massimiliano. Sono ore di valutazioni per il club bianconero dopo il brutto pareggio nel derby di campionato contro il Torino, in particolar modo le ultime due prestazioni non sono state all’altezza, quella contro i granata e la sconfittalinga contro il Benevento. La vetta della classifica si è allontanata definitivamente, i 12 punti di vantaggio dell’Inter non sono raggiungibili, i bianconeri dovranno guardarsi alle spalle. L’obiettivo è quello di raggiungere la qualificazione in Champions League, fallire il risultato porterebbe un gravissimo danno dal punto di vista economico.a rischio esonero, si gioca la panchina contro il Napoli: la‘vede’, le ...

