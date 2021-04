Ad Amici 20 il dramma d’amore di Deddy e Rosa prima del nome dell’eliminato (Di domenica 4 aprile 2021) Era prevedibile che si sarebbe consumato un dramma d’amore nella puntata di Amici 20 in onda il 3 aprile 2021. Dalle anticipazioni infatti sapevamo che al ballottaggio finale ci sarebbero arrivati Deddy e Rosa e visto che i due stanno insieme da mesi, era facile pensare che ci sarebbero stati fiumi di lacrime e disperazione, come appunto è successo ieri. Sono ragazzi, sono giovanissimi ed è anche normale che si struggano d’amore. Da ottobre vivono insieme h24 e hanno condiviso questa strada verso il successo tra sacrifici, studio, soddisfazioni ma anche tanti momenti difficili. Ed è vero che tra qualche settimana torneranno alla vita reale e potranno vedersi tutte le volte che vorranno ( si fa per dire). Ma è anche normale aspettarsi il dramma che abbiamo visto ieri. ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 4 aprile 2021) Era prevedibile che si sarebbe consumato unnella puntata di20 in onda il 3 aprile 2021. Dalle anticipazioni infatti sapevamo che al ballottaggio finale ci sarebbero arrivatie visto che i due stanno insieme da mesi, era facile pensare che ci sarebbero stati fiumi di lacrime e disperazione, come appunto è successo ieri. Sono ragazzi, sono giovanissimi ed è anche normale che si struggano. Da ottobre vivono insieme h24 e hanno condiviso questa strada verso il successo tra sacrifici, studio, soddisfazioni ma anche tanti momenti difficili. Ed è vero che tra qualche settimana torneranno alla vita reale e potranno vedersi tutte le volte che vorranno ( si fa per dire). Ma è anche normale aspettarsi ilche abbiamo visto ieri. ...

