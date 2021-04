3 Dessert dietetici con meno di 100 calorie e pronti in 5 minuti

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 4 aprile 2021) Una dieta sana ed equilibrata, sia che sia ipocalorica per perdere peso, che normocalorica per mantenerlo, prevede aldue spuntini, uno a metà mattina e uno a metà pomeriggio. Questi spezza fame servono per non arrivare troppo affamati al pasto principale successivo. Naturalmente gli spuntini devono avere pocheper non inficiare il risultato ma, spesso, non sappiamo quale scelta fare per non dover sempre ripiegare sul noioso e scontato frutto. Oggi presentiamo ben tresuper golosi, con sole 100a porzione, facilissimi da preparare che ci faranno dimenticare che stiamo assumendo un cibo ipocalorico. Faremo: gelato alla frutta, cheese cake al limone, cheese cake ai frutti di bosco. Ingredienti per il gelato alla frutta 200 grammi di frutta congelata a scelta, 200 grammi di yogurt greco ...