Tabellone Atp Marbella 2021 | Fognini seconda testa di serie | c’è anche Mager

Il Tabellone principale dell'Atp 250 di Marbella 2021, evento che seguirà il Masters 1000 di Miami. Due gli italiani presenti in terra spagnola, vale a dire Fabio Fognini e Gianluca Mager. A guidare il seeding è invece Pablo Carreno Busta, uno dei tanti spagnoli ai nastri di partenza. Di seguito tutti gli accoppiamenti dell'evento di scena a Marbella, aggiornati turno per turno. Tabellone ATP 250 Marbella 2021 (1) Carreno Busta – Bye Q vs Q Bagnis vs Cerundolo (WC) Rune vs (7) Kwon (4) Ramos-Vinolas – Bye Pouille vs Berankis Gombos vs Londero Carballes Baena vs (8) Delbonis (6) Lopez vs Daniel Q vs (WC) Alcaraz Kukushkin vs Mager (3) Ruud – Bye (5) Davidovich Fokina vs Dzumhur Ivashka vs Martinez Q vs Munar(2)

