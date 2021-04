Suez: ultima nave ancora bloccata passerà canale oggi (Di sabato 3 aprile 2021) L'ultima nave fra le oltre 400 rimaste bloccate per l'ostruzione del canale di Suez percorrerà la via d'acqua oggi: lo annuncia l'autorità del canale (SCA) citata dai media. Una volta rimessa in ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 3 aprile 2021) L'fra le oltre 400 rimaste bloccate per l'ostruzione deldipercorrerà la via d'acqua: lo annuncia l'autorità del(SCA) citata dai media. Una volta rimessa in ...

Advertising

bierre62 : RT @cjmimun: L'ultima nave fra le oltre 400 rimaste bloccate per l'ostruzione del Canale di Suez percorrera' la via d'acqua oggi - cjmimun : L'ultima nave fra le oltre 400 rimaste bloccate per l'ostruzione del Canale di Suez percorrera' la via d'acqua oggi - OrizzontiPo : RT @OrizzontiPo: L’economia mondiale è organizzata attraverso le catene globali del valore: ma che cosa sono esattamente? Scoprilo nella no… - Carmela_oltre : RT @OrizzontiPo: L’economia mondiale è organizzata attraverso le catene globali del valore: ma che cosa sono esattamente? Scoprilo nella no… - OrizzontiPo : L’economia mondiale è organizzata attraverso le catene globali del valore: ma che cosa sono esattamente? Scoprilo n… -