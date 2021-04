Spionaggio | Giorgia Meloni | «Draghi riferisca in Parlamento» Biot al ministero con Guerrini

(Di sabato 3 aprile 2021) “Il presidente del Consigliosubito insul caso. Come Fratelli d’Italia abbiamo già inviato la richiesta di informativa urgente ai presidenti delle Camere Fico e Casellati, ma non abbiamo ricevuto risposte – dice, presidente di Fratelli d’Italia. – Serve chiarezza immediata su una vicenda che tocca la sicurezza nazionale e la difesa dei nostri interessi”. E fa un clamoroso autogol il Pd sul caso delloa favore dei russi da parte del capitano di fregata Walter. Che, in cinque occasioni, ha incontrato uno degli addetti militari dell’ambasciata di Mosca a Roma passandogli documenti classificati fotografati dallo schermo di un pc dello Stato Maggiore della Difesa dove l’ufficiale della Marina ...

Lo dichiara il presidente di Fratelli d'Italia,Meloni, in una nota.Solo che qui da noi anche le storie diprendono il carattere della commedia. La moglie ... cioè al partito diMeloni. Solo che Salvini non ha alcuna fretta di liberarla e anche ieri ...La moglie di Walter Biot, il capitano di fregata agganciato da Mosca, avrebbe tradito perché «tiene famiglia»: il mutuo, le spese, i figli, la vita. Il prezzo dell'affare è popolare: cinquemila euro.Come quella, ma è una delle tante, che in queste ore riguarda l’attività di spionaggio che chiama in causa la Russia ... che sarebbero divisi. Giorgia Meloni si appella al Capo dello Stato: «Non ...