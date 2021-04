«Siamo stati censurati, l’amore di due uomini fa paura»: rifiutata la testimonianza di due genitori gay all’assemblea scolastica (Di sabato 3 aprile 2021) Ha dell’incredibile quanto accaduto a Carlo Tumino e Christian De Florio, una coppia di Rimini con due gemelli, Julian e Sebastian, nati negli stati Uniti tramite la gestazione per altri, che il 29 marzo avrebbe dovuto prendere parte all’assemblea degli studenti del liceo artistico Emilio Greco di Catania, rigorosamente in videoconferenza causa Covid. E, invece, all’improvviso tutto è stato annullato. Carlo e Christian, che gestiscono il blog (e la pagina Facebook) “Papà per scelta”, avrebbero dovuto raccontare la loro storia. Avrebbero parlato dello «stato dell’arte dei diritti civili in Italia» ma avrebbero spiegato anche «come affrontare questo brutto mostro chiamato “accettazione”». Avrebbero parlato di omogenitorialità. Così è stato annullato l’incontro OPEN La circolare che ha annullato l’incontro «I ... Leggi su open.online (Di sabato 3 aprile 2021) Ha dell’incredibile quanto accaduto a Carlo Tumino e Christian De Florio, una coppia di Rimini con due gemelli, Julian e Sebastian, nati negliUniti tramite la gestazione per altri, che il 29 marzo avrebbe dovuto prendere partedegli studenti del liceo artistico Emilio Greco di Catania, rigorosamente in videoconferenza causa Covid. E, invece, all’improvviso tutto è stato annullato. Carlo e Christian, che gestiscono il blog (e la pagina Facebook) “Papà per scelta”, avrebbero dovuto raccontare la loro storia. Avrebbero parlato dello «stato dell’arte dei diritti civili in Italia» ma avrebbero spiegato anche «come affrontare questo brutto mostro chiamato “accettazione”». Avrebbero parlato di omoalità. Così è stato annullato l’incontro OPEN La circolare che ha annullato l’incontro «I ...

