Serie C, Casertana-Palermo: probabili formazioni e dove vederla (Di sabato 3 aprile 2021) Tutto quello che c’è da sapere su Casertana-Palermo, sfida in programma oggi alle 13:00, valevole per la 34° giornata di campionato in Serie C – Girone C. IL MOMENTO DELLA Casertana A 5 giornate dalla fine della stagione regolare e con altrettanti punti di vantaggio sulla Viterbese, attualmente a -3 dai playoff, la squadra di Mister Federico Guidi giunge all’appuntamento odierno, in attesa di recuperare la sfida col Monopoli non andata in scena domenica scorsa, con il chiaro obiettivo di dare seguito ai due risultati utili consecutivi conquistati nelle settimane scorse contro Cavese (2-1) e Bari (1-1) e blindare definitivamente il proprio posizionamento in zona playoff. IL MOMENTO DEL Palermo Tre punti sotto i campani c’è il gruppo di Giacomo Filippi che con appena 3 lunghezze di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 3 aprile 2021) Tutto quello che c’è da sapere su, sfida in programma oggi alle 13:00, valevole per la 34° giornata di campionato inC – Girone C. IL MOMENTO DELLAA 5 giornate dalla fine della stagione regolare e con altrettanti punti di vantaggio sulla Viterbese, attualmente a -3 dai playoff, la squadra di Mister Federico Guidi giunge all’appuntamento odierno, in attesa di recuperare la sfida col Monopoli non andata in scena domenica scorsa, con il chiaro obiettivo di dare seguito ai due risultati utili consecutivi conquistati nelle settimane scorse contro Cavese (2-1) e Bari (1-1) e blindare definitivamente il proprio posizionamento in zona playoff. IL MOMENTO DELTre punti sotto i campani c’è il gruppo di Giacomo Filippi che con appena 3 lunghezze di ...

Advertising

ForzaPalermoIT : #MATCHDAY ??34ª giornata Serie C - Girone C ?? CASERTANA ?? PALERMO ?? Stadio 'Alberto Pinto' ?? ORE 13 - Pall_Gonfiato : Dove vedere Casertana-Palermo: streaming gratis e diretta tv Serie C? - infoitsport : Serie C, dove vedere Casertana-Palermo: streaming e diretta tv Rai Sport? - WiAnselmo : #Palermo, si cerca il tris esterno: contro la Casertana può arrivare la terza vittoria in trasferta di fila… - Mediagol : #Palermo, si cerca il tris esterno: contro la Casertana può arrivare la terza vittoria in trasferta di fila… -