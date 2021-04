Sassuolo-Roma 2-2, De Zerbi: “Non falsiamo il campionato. Perché le Asl non sono intervenute?” (Di sabato 3 aprile 2021) “Al di là di come è andata la partita, giocata benissimo da noi, ci dava fastidio un po’ per le scelte di queste giorni di essere additati di dare poca regolarità al campionato”. Queste le parole di Roberto De Zerbi dopo il pareggio del Sassuolo contro la Roma al Mapei Stadium, pur con la squadra decimata dalle assenze dei giocatori a contatto in focolai con le rispettive nazionali. “Già in passato avevamo escluso Defrel e Chiriches per contatti con positivi, per coerenza era giusto escludere Locatelli e Ferrari. Ma è anche giusto che tutti facciano la loro parte, se le Asl di Milano e Torino per 4-5 positivi bloccano una partita, non capisco Perché la nostra decisione debba essere contestata – prosegue il tecnico neroverde a Sky Sport – Non vogliamo passare le ultime partite in vacanza: abbiamo ancora ... Leggi su sportface (Di sabato 3 aprile 2021) “Al di là di come è andata la partita, giocata benissimo da noi, ci dava fastidio un po’ per le scelte di queste giorni di essere additati di dare poca regolarità al”. Queste le parole di Roberto Dedopo il pareggio delcontro laal Mapei Stadium, pur con la squadra decimata dalle assenze dei giocatori a contatto in focolai con le rispettive nazionali. “Già in passato avevamo escluso Defrel e Chiriches per contatti con positivi, per coerenza era giusto escludere Locatelli e Ferrari. Ma è anche giusto che tutti facciano la loro parte, se le Asl di Milano e Torino per 4-5 positivi bloccano una partita, non capiscola nostra decisione debba essere contestata – prosegue il tecnico neroverde a Sky Sport – Non vogliamo passare le ultime partite in vacanza: abbiamo ancora ...

Advertising

SuperSportTV : #SerieA - RESULTS: Sassuolo 2-2 Roma Lazio 2-1 Spezia Atalanta 3-2 Udinese Napoli 4-3 Crotone Genoa 1-1 Fiorentina - DiMarzio : #SerieA | Il #Sassuolo esclude 'in via prudenziale' i nazionali italiani dalla partita contro la Roma di questo sab… - CarolRadull : Serie A Fixtures Milan vs Sampdoria 1.30pm Atalanta vs Udinese 4pm Benevento vs Parma 4pm Cagliari vs Verona 4p… - Football__gh : Sassuolo vs Roma - Serie A - | VIDEO Highlights | - ilnapolionline : SERIE A, Sassuolo-Roma 2-2: i Giallorossi non passano - -