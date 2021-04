Sassuolo-Roma 1-1 La diretta | Pareggia Traorè | ElSha fallisce il raddoppio

(Di sabato 3 aprile 2021) 20' st Punizione deviata di Pellegrini sulla quale Consigli è costretto al grande intervento in tuffo per mettere in angolo14' st Gran lancio di Diawara che smarca El Shaarawy solo...

DiMarzio : #SerieA | Il #Sassuolo esclude 'in via prudenziale' i nazionali italiani dalla partita contro la Roma di questo sab… - SuperSportTV : #SerieA - HALFTIME: Sassuolo 0-1 Roma Lazio 0-0 Spezia Atalanta 2-1 Udinese Napoli 3-1 Crotone Genoa 1-1 Fiorentin… - SuperSportBlitz : #SerieA – HT: Atalanta 2-1 Udinese Benevento 1-0 Parma Cagliari 0-0 Verona Genoa 1-1 Fiorentina Lazio 0-0 Spezia Na… - Gazzetta_it : Gol! Sassuolo - Roma 1-2, rete di Bruno Peres (ROM) - NautBol : ??Sassuolo - Roma??Gol: 1 - [2] Roma?? -

Gotti CLASSIFICA SERIE A: Inter* punti 65, Milan** 60, Juventus* 55, Atalanta 55, Napoli* 53,50, Lazio* 49,* 39, Verona 38, Sampdoria** 36, Bologna 34, Udinese 33, Genoa 31, Fiorentina ...CLASSIFICA SERIE A: Inter* punti 65, Milan** 60, Juventus* 55, Atalanta 55, Napoli* 53,50, Lazio* 49,* 39, Verona 38, Sampdoria** 36, Bologna 34, Udinese 33, Genoa 31, Fiorentina 29, ...Voti e tabellino del primo tempo di Sassuolo-Roma, match valido per la 29esima giornata della Serie A 2020/21 La Roma va al riposo in vantaggio sul campo del Sassuolo grazie al rigore trasformato da ...Conclusa la pausa per gli incontri delle nazionali, la Roma torna in campo questo pomeriggio alle ore 15:00 in casa del Sassuolo, prima partita in vista del rush finale di stagione. Come di consueto, ...