Presidio FdI in Piazza dei Martiri | ' Basta degrado | ci hanno chiamato i residenti'

Advertising

Giorgiofusi : 'ad adottare ogni iniziativa opportuna in sede nazionale ed europea per consentire i respingimenti di massa e il pr… - FDI_Parlamento : “#fratelliditalia vuole coniugare le politiche di asilo e il presidio dei confini così come invocato dal Gruppo di… -

Ultime Notizie dalla rete : Presidio FdI

BolognaToday

... bivacchi, disturbo ai passanti: 'Episodi che si ripetono quotidianamente, i residenti ci hanno chiamato' dice ai cronisti il deputato di Fratelli d'Italia, Galeazzo Bignami, in, questa ...... "Un importantepresente da oltre 110 anni, che garantisce la sicurezza di cittadini e turisti in una parte sensibile del nostro territorio, non può essere chiuso. Ritengo che in questa ...PISTOIA. Addormentato per ricevere le terapie: è il percorso assistenziale personalizzato usato all'ospedale San Jacopo di Pistoia per curare un 18enne affetto da autismo che necessitava di un ricover ...Scintille tra Pd e Lega sulla spy story che vede come protagonista Walter Biot, l'ufficiale della Marina militare arrestato mercoledì a Roma con l'accusa di spionaggio per aver venduto a Mosca alcuni ...